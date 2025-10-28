НАВЕРХ
Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве

Берцы, сапоги, призыв
Госдума в третьем, финальном чтении одобрила законопроект о круглогодичном призыве в армию. Документ опубликован в базе ГАС «Законотворчество».

Законопроект подразумевает, что призывные мероприятия будут продолжаться с 1 января по 31 декабря, но отправка в армию будет осуществляться в прежние сроки, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно изменениям, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться в любой момент в течение года.

Документ также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета в том числе в электронном формате.

Теперь законопроект рассмотрят в Совете Федерации. В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2026 года.

