НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружены колебания, разогревающие Солнце

Источник:
ТАСС
123 0
Солнце (космос)
Фото: © ESA

Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Солнца волны, которые, вероятно, играют основную роль в разогреве короны до сверхвысоких температур, сообщила пресс-служба британского Университета Нортумбрии. Эти волны были предсказаны в 1942 году.

Между поверхностью Солнца и его короной существует огромная разница температур — от 5,8 тысячи градусов Кельвина до миллиона градусов. Шведский физик Ханнес Альвен предсказал наличие волн, которые вызывают разогрев. Астрономы впервые обнаружили их с помощью наземного телескопа DKIST, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Открытие является конечным результатом очень долгих и кропотливых поисков, которые начались еще в 1940 годах. Нам наконец-то удалось напрямую увидеть эти "закручивающие" колебания, которые периодически заставляют линии магнитного поля проникать в корону и покидать ее пределы», — рассказал профессор Ричард Мортон.

Альвеновские волны являются низкочастотными электромагнитными колебаниями, появляющимися при взаимодействии ионов солнечной плазмы и его магнитного поля. 

Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю

Замеры подтвердили, что альвеновские волны переносят порядка 100-400 ватт энергии на каждый квадратный метр поверхности Солнца. 
Этого достаточно для разогрева солнечной короны до сверхвысоких температур и образования солнечного ветра, в том числе, во время относительного покоя Солнца.



Еще по теме
Астрофизик назвал объект 3I/ATLAS «троянским конем» инопланетян
Загадочное свечение увидели в центре Млечного Пути
Загадочный взрыв на Солнце попал на видео
Как компьютер слабее приставки Dendy высадил людей на Луну
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...

scorpion2777

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник.

Nik3316

подписал контракт выполняй!а власть это кто? менты? депутаты? омон? ветеринары? кто собак вылавливать...