Обнаружены колебания, разогревающие Солнце

Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Солнца волны, которые, вероятно, играют основную роль в разогреве короны до сверхвысоких температур, сообщила пресс-служба британского Университета Нортумбрии. Эти волны были предсказаны в 1942 году.

Между поверхностью Солнца и его короной существует огромная разница температур — от 5,8 тысячи градусов Кельвина до миллиона градусов. Шведский физик Ханнес Альвен предсказал наличие волн, которые вызывают разогрев. Астрономы впервые обнаружили их с помощью наземного телескопа DKIST, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Открытие является конечным результатом очень долгих и кропотливых поисков, которые начались еще в 1940 годах. Нам наконец-то удалось напрямую увидеть эти "закручивающие" колебания, которые периодически заставляют линии магнитного поля проникать в корону и покидать ее пределы», — рассказал профессор Ричард Мортон.

Альвеновские волны являются низкочастотными электромагнитными колебаниями, появляющимися при взаимодействии ионов солнечной плазмы и его магнитного поля.

Замеры подтвердили, что альвеновские волны переносят порядка 100-400 ватт энергии на каждый квадратный метр поверхности Солнца.

Этого достаточно для разогрева солнечной короны до сверхвысоких температур и образования солнечного ветра, в том числе, во время относительного покоя Солнца.







