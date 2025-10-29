Литва закроет границу с Белоруссией из‑за воздушных шаров

Правительство Литвы в среду, 29 октября обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок в ответ на регулярные запуски зондов, нарушающих работу аэропортов, сообщила пресс-служба кабмина страны.

За последнюю неделю воздушное пространство Литвы трижды нарушалось из-за метеорологических воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. В результате были затронуты 95 рейсов и почти 14 тысяч пассажиров, сказано в сообщении литовского правительства.

«Мы посылаем сигнал Беларуси — никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы», —заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. «Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но все остальное движение будет закрыто», — пояснила она.

Ругинене 24 октября сообщила, что правительство Литвы приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Они не работали один день. 27 октября литовские власти вновь закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если будут приведены доказательства вины республики в инциденте с метеозондами с контрабандой на территории Литвы, Минск принесет извинения.

«Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там», — сказал Лукашенко.