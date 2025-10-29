НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Литва закроет границу с Белоруссией из‑за воздушных шаров

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Литовская граница
Фото: Laima Gūtmane (simka… / CC BY-SA 3.0

Правительство Литвы в среду, 29 октября обсудит предложение закрыть границу с Белоруссией на неопределенный срок в ответ на регулярные запуски зондов, нарушающих работу аэропортов, сообщила пресс-служба кабмина страны. 

За последнюю неделю воздушное пространство Литвы трижды нарушалось из-за метеорологических воздушных шаров, запущенных с территории Беларуси. В результате были затронуты 95 рейсов и почти 14 тысяч пассажиров, сказано в сообщении литовского правительства. 

«Мы посылаем сигнал Беларуси — никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы», —заявила премьер-министр страны Инга Ругинене. «Это значит, что дипломаты, диппочта смогут ездить, а также наши граждане и граждане ЕС из Белоруссии смогут попасть к нам, но все остальное движение будет закрыто», — пояснила она.

Ругинене 24 октября сообщила, что правительство Литвы приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Они не работали один день. 27 октября литовские власти вновь закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если будут приведены доказательства вины республики в инциденте с метеозондами с контрабандой на территории Литвы, Минск принесет извинения.

«Но если туда летят какие-то шарики воздушные с сигаретами или еще с чем-то, то надо решать вопрос там», — сказал Лукашенко.

Еще по теме
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
Зеленский отказался отводить войска ради перемирия
Экс-генсек НАТО рассказал, как Зеленский умолял ударить по России
США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...

scorpion2777

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник.

Nik3316

подписал контракт выполняй!а власть это кто? менты? депутаты? омон? ветеринары? кто собак вылавливать...