Nothing представит самый дешевый смартфон в своей линейке

Фото: © x.com/nothing

Британская компания Nothing 29 октября представит самый доступный смартфон в своей линейке. Модель (3a) Lite получит среднюю по нынешним меркам начинку, но приятно удивит ценой.

Технические характеристики бюджетного устройства стали известны из документов европейских регулирующих органов. Уже известно, что смартфон сохранит прозрачный дизайн предыдущих моделей с некоторым количеством характерных глифов, ставших фишкой устройств от Nothing.

Начинка (3a) lite далека от флагманской. Гаджет получит процессор MediaTek Dimensity 7300, 8 гигабайт оперативки и хранилище на 128 гигабайт. Емкость батареи составит 4920 мАч.

OnePlus презентовала геймерский флагман OnePlus 15

Предзаказы на новый «бюджетник», как ожидается, начнут принимать в начале ноября. Для стран Евросоюза устройство оценили в 250 евро.

Более подробно о смартфоне расскажут на официальной презентации, которая начнется в 16:00 по московскому времени.

