Японцы клонируют свиней для пересадки органов людям

Японский стартап PorMedTec планирует к 2027 году создать ферму для выращивания клонированных свиней, органы которых будут пересаживать людям. В проекте участвует американская биотехнологическая компания eGenesis.

Появление проекта объясняется дефицитом донорского материала для пересадок людям, а свиные органы схожи по размеру с человеческими, приводит портал Nikkei Asia данные ученых.

Для клонирования будут использовать клетки обычных свиней. Биоматериал пройдет генетическую модифицикацию, с целью минимизировать отторжения органов иммунной системой пациента.

Ферму построят в Осаке. По проекту, на ней станут выращивать до 100 свиней в год. Когда животные вырастут, их доставят в медицинские центры для извлечения органов.

Ферму оснастят современным оборудованием, в том числе, камерами наблюдения с искусственным интеллектом, который будет следить за биологическими показателями свиней.

В феврале 2024 года токийский Университет Мэйдзи сообщил о создании впервые в Японии трех клонированных свиней для последующих пересадок их органов людям. В сентябре 2025 года eGenesis сообщила, что пациент с почкой от генно-модифицированной свиньи прожил рекордные семь месяцев, не нуждаясь в диализе (отчистка крови от токсинов посредством фильтрации).