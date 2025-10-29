НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Японцы клонируют свиней для пересадки органов людям

Источник:
ТАСС
170 2
Свиньи
Фото: © Sibnet.ru

Японский стартап PorMedTec планирует к 2027 году создать ферму для выращивания клонированных свиней, органы которых будут пересаживать людям. В проекте участвует американская биотехнологическая компания eGenesis.

Появление проекта объясняется дефицитом донорского материала для пересадок людям, а свиные органы схожи по размеру с человеческими, приводит портал Nikkei Asia данные ученых. 

Для клонирования будут использовать клетки обычных свиней. Биоматериал пройдет генетическую модифицикацию, с целью минимизировать отторжения органов иммунной системой пациента.

Ферму построят в Осаке. По проекту, на ней станут выращивать до 100 свиней в год. Когда животные вырастут, их доставят в медицинские центры для извлечения органов. 

Ферму оснастят современным оборудованием, в том числе, камерами наблюдения с искусственным интеллектом, который будет следить за биологическими показателями свиней.

В феврале 2024 года токийский Университет Мэйдзи сообщил о создании впервые в Японии трех клонированных свиней для последующих пересадок их органов людям. В сентябре 2025 года eGenesis сообщила, что пациент с почкой от генно-модифицированной свиньи прожил рекордные семь месяцев, не нуждаясь в диализе (отчистка крови от токсинов посредством фильтрации). 

Еще по теме
Как связана потеря зубов и продолжительность жизни
Почему вакцинироваться от энцефалита нужно осенью
Устойчивость бактерий к антибиотикам растет до 15% в год
Наука опровергла миф о вреде тренировок для сердца
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Названы лучшие бюджетные наушники
Пулемет ГШГ показал фантастическую скорострельность. ВИДЕО
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль счел тревожными данные о вводе на Украину французских войск
Описан ядерный удар российского «Буревестника» по США
Зеленский отказался отводить войска ради перемирия
Госдума приняла законопроект о круглогодичном призыве
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Uynachalnica

Ага, такое уже нам рассказывали: стали больше получать, не намного, но все-таки, а предприниматели не...

se 34

По словам Столтенберга блок «понимает, что ему тяжело» но надо продолжать скакать, а иначе денег не получит

scorpion2777

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник.

Kukuh88

Может обслуживание заводов нужно сдвигать, когда сезонный спрос не так высок? Есть регионы, где в холодное...