WhatsApp позволит отслеживать размер файлов в каждом чате

9to5mac
WhatsApp
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp будет показывать, какой объем памяти смартфона занимают файлы в каждом из чатов. Это позволит точечно находить тяжелые видео и поддерживать необходимый для нормального функционирования гаджета размер свободного места.

Опция «Управление хранилищем» будет доступна в разделе информации о чате. Она отобразит все файлы (изображения, видео, документы и тд) в формате галереи и укажет размер каждого из них, пишет портал 9to5mac. 

Сейчас пользователи имеют возможность посмотреть файлы в каждом из чатов, однако объем занимаемой ими памяти не указывается.

Узнать, сколько места занимают файлы приложений на смартфоне, можно только в системных настройках. Этот инструмент дает общее представление, какой объем занимают, например, все видеоролики или документы. 

Новая функция WhatsApp позволит детализировать данные о размере файлов и точечно удалять их для высвобождения места.

Мax установили 50 миллионов пользователей

Пока функция доступна только в бета-версии для iOS. Сроки ее запуска для всех пользователей мессенджера не известны.

WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией. Ее деятельность на территории РФ запрещена.

