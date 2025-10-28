НАВЕРХ
Покупателей квартир в рассрочку защитят от произвола застройщиков

«Парламентская газета»
Стройка
Фото: © Sibnet.ru

Банк России должен установиться определенные нормативы для рассрочек, которые строители предоставляют клиентам при покупке жилья, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Более половины жилья сейчас в России продается в рассрочку: из-за высокой ключевой ставки ипотека стала недоступна для большинства людей. Минстрой и Банк России сейчас обсуждают, как отрегулировать эту схему покупки квартир. 

«Рассрочка вроде бы не включает в себя процентные платежи, но на самом деле дополнительная стоимость, которую придется заплатить за покупаемое жилье, в ней присутствует. Рассрочка — это фактически форма кредита, бесплатно она не дается. И тогда получается, что она обходит банковское регулирование», — сказал в интервью «Парламентской газете» Аксаков.

По его словам, застройщики используют этот условно кредитный инструмент, чтобы завлечь граждан, которые готовы платить, видя в этом возможность поэтапной оплаты квартиры и «вроде бы неуплаты процентов, которые на самом деле уже включены в стоимость жилья».

Набиуллина заявила об оживлении ипотечного рынка

«Поэтому Центральный банк должен эти квазикредиты контролировать и устанавливать определенные требования, нормативы, чтобы, по крайней мере на начальном этапе, знать, какие организации такие рассрочки предоставляют», — отметил депутат.

Потом можно было бы устанавливать требования к выполнению своих обязательств и по защите граждан на случай, если они вдруг попадут в сложную финансовую ситуацию и не смогут заплатить за купленную квартиру, заключил Аксаков.

