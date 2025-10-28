Покупателей квартир в рассрочку защитят от произвола застройщиков

Банк России должен установиться определенные нормативы для рассрочек, которые строители предоставляют клиентам при покупке жилья, заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Более половины жилья сейчас в России продается в рассрочку: из-за высокой ключевой ставки ипотека стала недоступна для большинства людей. Минстрой и Банк России сейчас обсуждают, как отрегулировать эту схему покупки квартир.

«Рассрочка вроде бы не включает в себя процентные платежи, но на самом деле дополнительная стоимость, которую придется заплатить за покупаемое жилье, в ней присутствует. Рассрочка — это фактически форма кредита, бесплатно она не дается. И тогда получается, что она обходит банковское регулирование», — сказал в интервью «Парламентской газете» Аксаков.

По его словам, застройщики используют этот условно кредитный инструмент, чтобы завлечь граждан, которые готовы платить, видя в этом возможность поэтапной оплаты квартиры и «вроде бы неуплаты процентов, которые на самом деле уже включены в стоимость жилья».

«Поэтому Центральный банк должен эти квазикредиты контролировать и устанавливать определенные требования, нормативы, чтобы, по крайней мере на начальном этапе, знать, какие организации такие рассрочки предоставляют», — отметил депутат.

Потом можно было бы устанавливать требования к выполнению своих обязательств и по защите граждан на случай, если они вдруг попадут в сложную финансовую ситуацию и не смогут заплатить за купленную квартиру, заключил Аксаков.