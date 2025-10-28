Илон Маск представил аналог «Википедии»

Компания xAI миллиардера Илона Маска запустила Grokipedia – аналог «Википедии» на базе искусственного интеллекта. Пока эта энциклопедия сильно уступает конкуренту по объему информации и недоступна российским пользователям.

Глава xAI анонсировал свой аналог самой популярной энциклопедии в конце сентября. Маск обещал, что Grokipedia станет крупнейшим и самым точным в мире источником знаний и будет «во всем лучше "Википедии"».

То, что было представлено в конце октября, пока мало похоже на «убийцу "Вики"» и даже на полноценную энциклопедию. Бета-версия на данный момент содержит 885 279 статей на английском языке, многие из которых частично или слово в слово скопированы из «Википедии», отмечает издание The Verge.

Интерфейс Grokipedia похож на главную страницу Google: название энциклопедии с указанием версии плюс поисковая строка. На запрос «Grokipedia» энциклопедия Маска выдает несколько ссылок на статьи, большинство из которых касаются критики «Википедии», и ни одной статьи о себе.

Grokipedia пока не содержит фотографий, а ее статьи недоступны для редактирования. Некоторые страницы содержат пометку о том, что изложенные факты проверила нейросеть Grok. Эксперты считают это спорной идеей, учитывая склонность больших языковых моделей к «придумыванию» фактов.

Со временем xAI, наверняка, доработает интерфейс энциклопедии и увеличит количество статей. Пока же до статуса альтернативы «Википедии» этому проекту еще далеко.