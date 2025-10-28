OnePlus презентовала геймерский флагман OnePlus 15

Китайская компания OnePlus официально представила новый флагман OnePlus 15. Гаджет получил сразу несколько фишек для геймеров.

Одно из главных отличий OnePlus 15 от конкурентов – 6,78-дюймовый плоскиq AMOLED-экран с частотой обновления до 165 герц и рамками толщиной всего 1,15 миллиметра со всех сторон.

Смартфон работает на топовом Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Охлаждение обеспечивает система Glacier Cooling System с испарительной камерой.

Устройство оснастили сетевым чипом G2 для уменьшения пинга в онлайн-играх и большей стабильности Wi-Fi и сотовой связи, что также должны оценить любители мобильного гейминга.

Фото: © oneplus.com/cn/15

Пользователи могут выбрать версии с 12 и 16 гигабайтами оперативки и хранилищем от 256 гигабайт до 1 терабайта. Батарея на 7300 мАч призвана обеспечить хорошую автономность. Поддерживается быстрая зарядка на 120 ватт и беспроводная – на 50 ватт.

Блок камер включает в себя датчик Sony на 50 мегапикселей, сверхширик и перископический телевик с 3,5-кратным зумом и оптической стабилизацией. Основная камера способна снимать видео в формате Dolby Vision до 120 кадров в секунду. Поддерживается съемка видео в разрешении 8К.

Флагман защищен от воды по стандартам IP68/IP69, имеет два динамика и работает на Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

OnePlus 15 уже поступил в продажу в Китае. Цены начинаются от 3999 юаней (около 44 500 рублей). Топовая версия с 16 гигабайтами оперативки и хранилищем на 1 терабайт обойдется в 5399 юаней (60 000 рублей). Ожидается, что на глобальном рынке флагман появится в середине ноября.