НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Старейший президент в мире победил на выборах в возрасте 92 лет

Источник:
Le Figaro
322 2
Президент Камеруна Поль Бийя
Президент Камеруна Поль Бийя
Фото: United States Department of State Africa

Президент Камеруна Поль Бийя переизбран на восьмой срок, сообщил председатель Конституционного совета страны Клемент Атангана. Поль Бийя — старейший действующий глава государства в мире, ему 92 года.

Бийя получил 52,2% голосов, а его ближайший соперник Исса Чирома Бакари — 35,2%, пишет Le Figaro, ссылаясь на результаты голосования. Инаугурацию президента проведут в столице Камеруна Яунде 6 ноября.

Бийя возглавляет Камерун более 50 лет. С 1975 по 1982 год он занимал должность премьер-министра, после 1982 — пост президента.

Президент Камеруна избирается раз в семь лет. Таким образом, к концу восьмого срока Бийе исполнится 99 лет.

Почему Трамп всегда оранжевый
Еще по теме
Трамп пригрозил подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»
ЕС и после санкций остался крупнейшим покупателем российского СПГ
Путин послал Западу «резкие сигналы»
Лукашенко созвал Международную конференцию по безопасности
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...

Denis CENTR

Да ничего они не смогут, скорее они сами буду наносить удары а глубь России, но не ракетами, а налогами...