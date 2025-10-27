Старейший президент в мире победил на выборах в возрасте 92 лет

Президент Камеруна Поль Бийя переизбран на восьмой срок, сообщил председатель Конституционного совета страны Клемент Атангана. Поль Бийя — старейший действующий глава государства в мире, ему 92 года.

Бийя получил 52,2% голосов, а его ближайший соперник Исса Чирома Бакари — 35,2%, пишет Le Figaro, ссылаясь на результаты голосования. Инаугурацию президента проведут в столице Камеруна Яунде 6 ноября.

Бийя возглавляет Камерун более 50 лет. С 1975 по 1982 год он занимал должность премьер-министра, после 1982 — пост президента.

Президент Камеруна избирается раз в семь лет. Таким образом, к концу восьмого срока Бийе исполнится 99 лет.