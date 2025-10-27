НАВЕРХ
Россиянам запретят оформление двух льготных ипотек на семью

Источник:
РИА Новости
106 1
Жилой комплекс Крымский
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Запрет на оформление двух льготных ипотек на одну семью введут в России с 1 февраля 2026 года, соответствующее решение принял Минфин.

Изменения в программе семейной ипотеки обяжут супругов быть созаемщиками по кредиту, исключительный случай — иностранное гражданство одного из членов семейной пары, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Мера призвана предотвратить злоупотребления и сделать систему справедливее. «Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — говорится в сообщении.

Сейчас семья может оформить две льготные ипотеки, если в сделке участвует только один супруг. Программа «Семейная ипотека» действует для семей, где есть ребенок до шести лет, двое несовершеннолетних детей или ребенок с инвалидностью.

Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, шесть миллионов рублей — для остальных регионов. Ставка по льготному кредиту на жилье составляет 6%.

При этом более половины льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, в настоящее время приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

Экономика #Квадраты #Законы
