Путин разрешил использование наркотиков для тренировки собак

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службе использовать настоящие наркотики для тренировки служебных собак. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Принятый закон позволит ведомствам приобретать наркотические вещества без лицензии и хранить их в служебных помещениях. Соответствующие изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Соответствующий проект поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» правительство внесло на рассмотрение 29 августа. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях 21 октября.

Сейчас для тренировок собак используют имитаторы наркотиков, запах которых создается химическим путем. Однако искусственно созданные наркотики отличаются по запаху от натуральных и снижают эффективность подготовки собак.