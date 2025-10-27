НАВЕРХ
Путин разрешил использование наркотиков для тренировки собак

Источник:
Sibnet.ru
237 1

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий МВД, ФСБ и Федеральной таможенной службе использовать настоящие наркотики для тренировки служебных собак. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Принятый закон позволит ведомствам приобретать наркотические вещества без лицензии и хранить их в служебных помещениях. Соответствующие изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Соответствующий проект поправок в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» правительство внесло на рассмотрение 29 августа. Госдума приняла его во втором и третьем чтениях 21 октября.

Сейчас для тренировок собак используют имитаторы наркотиков, запах которых создается химическим путем. Однако искусственно созданные наркотики отличаются по запаху от натуральных и снижают эффективность подготовки собак.

Жизнь #Законы
Обсуждение (1)
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...

Denis CENTR

Да ничего они не смогут, скорее они сами буду наносить удары а глубь России, но не ракетами, а налогами...