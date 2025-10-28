НАВЕРХ
Трамп отправится на саммит АТЭС ради «большой сделки» с Китаем

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп отправится на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южную Корею, где планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином ради заключения «большой сделки».

Трамп должен впервые лично встретиться с Си Цзиньпином после возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Сейчас напряженность в отношениях между США и Китаем достигла критической точки. Страны находятся на грани торговой войны. Американский лидер собирается «перезапустить» отношения.

«Я думаю, что в конечном итоге мы заключим фантастическую торговую сделку с Китаем», — заявил ранее Трамп, отметив, что у него «хорошие отношения» с Си и они могут договориться.

По мнению Трампа, «большая сделка» должны быть заключена на выгодных для Америки условиях. Он считает, что сейчас Китай гораздо больше выигрывает от двухсторонней торговли, чем Соединенные Штаты. Если соглашения достичь не удастся, президент США пообещал ввести 100-процентные пошлины на китайские товары.

Трамп также требует от Китая отказаться закупок российской нефти, доходы от которой якобы помогают России продолжать специальную военную операцию.

