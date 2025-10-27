Трамп пригрозил подлодкой в ответ на испытания «Буревестника»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ответ на испытания российской ракеты «Буревестник» заявил о «лучшей в мире» подводной лодке у берегов России.

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью. За 15 часов она преодолела 14 тысяч километров.

«У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8 тысяч миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — приводит Reuters слова Трампа, сказанные им в ходе общения с журналистами на борту президентского самолета.

Президент США добавил, что считает заявление Путина об испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем «неуместным». «Ему следует положить конец войне. Война, которая должна была длиться одну неделю, скоро вступит в четвертый год. Вот чем ему следует заниматься вместо испытаний ракет», — сказал он.

Испытания ракеты «Буревестник» не должны сказаться на взаимодействии России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном», — сказал он.