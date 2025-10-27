НАВЕРХ
ЦБ выпустит золотую монету в 10 тысяч рублей «Георгий Победоносец»

Источник:
Sibnet.ru
Золотая монета «Георгий Победоносец»
Фото: © ЦБ

Центробанк (ЦБ) 28 октября выпустит золотую монету диаметром 10 сантиметров «Георгий Победоносец». Номинал монеты составит 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Монеты с лицевой и оборотной сторон имеет выступающий кант, и рифленую боковую поверхность. Масса драгоценного металла в чистоте — 1000 граммов, проба — 999. Тираж монеты — до 100 штук.

На лицевой стороне монеты расположен герб России, указаны номинал и год выпуска, а также проба, порядковый номер, масса драгоценного металла и товарный знак монетного двора.

ЦБ отменил голосование за символ 500-рублевой банкноты

На оборотной стороне монеты изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. Отмечается, что монета является законным средством платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей.

Экономика #Деньги
