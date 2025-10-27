Тильда Суинтон стала фаворитом букмекеров на роль Волан-де-Морта

Букмекеры считают британскую оскароносную актрису Тильду Суинтон главной претенденткой на роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» от HBO. Ранее фаворитом называли звезду «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиана Мерфи.

Слухи о том, что роль темного лорда в сериале о Гарри Поттере может сыграть женщина, появились в конце сентября. Профильные издания писали, что таким образом создатели новой экранизации смогут в большей степени дистанцироваться от образа Волан-де-Морта в исполнении Рэйфа Файнса.

Одна из старейший букмекерских контор Великобритании Ladbrokers дает следующие коэффициенты на наиболее вероятных исполнителей роли злого волшебника:

Тильда Суинтон - 1.50 Гвендолин Кристи - 3.00 Мэттью Макфэдьен - 4.00 Пол Беттани - 4.00 Том Хиддлстон - 7.00

Кристи знакома массовому зрителю по роли Бриенны Тарт в «Игре престолов», а Макфэдьен по роли роли Тома Вамбсганса в сериале «Наследники».

Ранее букмекеры считали фаворитом на роль Того-Кого-Нельзя-Называть ирландского актера Киллиана Мерфи. В сентябре он опроверг эту информацию, сообщив, что ничего об этом не знает, и пожелал удачи тому, кто попытается сыграть эту роль после Файнса.

Съемки сериала «Гарри Поттер» стартовали под Лондоном летом 2025 года. Ожидается, что первый сезон выйдет на HBO в 2027 году.