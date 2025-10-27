НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Тильда Суинтон стала фаворитом букмекеров на роль Волан-де-Морта

Источник:
Sibnet.ru
98 0
Фото: Елена Терновая / CC BY-SA 3.0

Букмекеры считают британскую оскароносную актрису Тильду Суинтон главной претенденткой на роль Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» от HBO. Ранее фаворитом называли звезду «Оппенгеймера» и «Острых козырьков» Киллиана Мерфи.

Слухи о том, что роль темного лорда в сериале о Гарри Поттере может сыграть женщина, появились в конце сентября. Профильные издания писали, что таким образом создатели новой экранизации смогут в большей степени дистанцироваться от образа Волан-де-Морта в исполнении Рэйфа Файнса.

Одна из старейший букмекерских контор Великобритании Ladbrokers дает следующие коэффициенты на наиболее вероятных исполнителей роли злого волшебника:

  1. Тильда Суинтон - 1.50
  2. Гвендолин Кристи - 3.00
  3. Мэттью Макфэдьен - 4.00
  4. Пол Беттани - 4.00
  5. Том Хиддлстон - 7.00

Кристи знакома массовому зрителю по роли Бриенны Тарт в «Игре престолов», а Макфэдьен по роли роли Тома Вамбсганса в сериале «Наследники».

Крис Коламбус раскритиковал работу костюмеров сериала «Гарри Поттер»

Ранее букмекеры считали фаворитом на роль Того-Кого-Нельзя-Называть ирландского актера Киллиана Мерфи. В сентябре он опроверг эту информацию, сообщив, что ничего об этом не знает, и пожелал удачи тому, кто попытается сыграть эту роль после Файнса.

Съемки сериала «Гарри Поттер» стартовали под Лондоном летом 2025 года. Ожидается, что первый сезон выйдет на HBO в 2027 году.

Еще по теме
Гильермо дель Торо сравнил создателей ИИ с Франкенштейном
Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» стартует на HBO
Netflix покажет финал «Очень странных дел» в кинотеатрах
Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин послал Западу «резкие сигналы»
Кремль предупредил об ответе на попытки бить вглубь России
ЕС после санкций остался крупнейшим покупателем российского СПГ
Фон дер Ляйен пригрозила выстрелить по Китаю «торговой базукой»
Самое обсуждаемое
69
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов