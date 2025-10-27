НАВЕРХ
Путин послал Западу «резкие сигналы»

Источник:
Sibnet.ru
518 5
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © кадр из видео пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания с представителями российского военного командования послал Западу два недвусмысленных сигнала, пишут западные СМИ.

Путин накануне посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО.

«Россия успешно испытала свою ядерную ракету «Буревестник», способную нести ядерный заряд, и готовится к ее развертыванию, заявил в воскресенье президент Путин. Это стало резким сигналом Западу после провала планов встречи на высшем уровне с президентом Трампом», — отметила политический обозреватель The New YorkTimes  Валери Хопкинс.

В статье говорится, что поскольку «Буревестник» работает на ядерной энергии, он может летать гораздо дольше, чем другие ракеты, и способен обходить системы противоракетной обороны.

Испанское агентство EFE указывает, что Путин на совещания с военными послал западным странам сигнал о том, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Донбассе.

Агентство также обратило внимание на внешний вид Путина и его военную форму, «которая стала проекцией уверенности России на поле боя». В материале подчеркивается, что сигнал об успешном наступлении российских войск в Донбассе был адресован Трампу.

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» благодаря ядерной силовой установке имеет неограниченную дальность полета. Герасимов сообщил, что ракета на испытаниях преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив способность обходить системы противовоздушной обороны.

Политика #Мир
Обсуждение (5)
