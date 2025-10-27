Устойчивость бактерий к антибиотикам растет до 15% в год

Устойчивость бактерий к противомикробным препаратам (УПП) растет ежегодно на 5-15%, это, в первую очередь, угрожает населению с низкими доходами, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

УПП растет из-за того, что бактерии мутируют и в результате естественного отбора выживают невосприимчивые к лекарству. По словам Гебрейесуса, в 2023 году каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире была вызвана возбудителями, устойчивыми к антибиотикам. Он призвал мировое сообщество оказать политическую поддержку финансированию борьбы с УПП.

«Устойчивость растет на 5-15% ежегодно в случае с основным бактериями. Она наиболее распространена в странах с низким уровнем доходов и в местах с ограниченными возможностями профилактики, диагностики и адекватного лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам», — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он отметил, что новые данные Глобальной системы ВОЗ по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам и их применением (GLASS), охватывающие более 100 стран, показывают, что устойчивость широко распространена и увеличивается.

От лекарственно-устойчивых заболеваний умирает порядка 700 тысяч человек в год, следует из данных профильной группы ООН. Количество жертв к 2050 году может увеличиться до 10 миллионов в год. ВОЗ указывает, что вакцинация людей и животных — эффективный метод борьбы с ростом устойчивости бактерий к антибиотикам.