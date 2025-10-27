НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Суд признал право родителей отказаться от сделанной детьми покупки

Источник:
РИА Новости
122 1

Суд в Москве подтвердил право родителей отказаться от покупки, если она была сделана детьми в интернете через их аккаунт, следует из материалов Второго кассационного суда.

Суд рассмотрел дело жительницы Москвы, которая утверждала, что заказ 102 предметов из корзины на маркетплейсе случайно сделала ее полуторагодовалая дочь. Женщина пыталась отменить заказ, но продавец ей отказал, утверждая, что сразу после оформления заказ передан на сборку и доставку.

Позже продавец потребовал оплатить товар и его хранение. Жительница пыталась оспорить требование в суде, но все инстанции поддерживали позицию продавца, указывая, что она обратилась в техподдержку вместо письма на официальную электронную почту, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Кассационный суд встал на сторону покупательницы, пояснив, что она незамедлительно отказалась от товара и направила претензию. Суд назвал подход предыдущих инстанций формальным и лишающим потребителя права на защиту.

Wildberries внедрил поиск товаров по рисункам

По словам юриста Алисы Маркиной, взрослые отвечают за действия малолетних детей, но покупатель вправе отказаться от заказанного товара до получения или в течение семи дней. Тогда продавец возвращает деньги за товар, удерживая расходы за его доставку на склад.

Еще по теме
Заработали новые наказания для иноагентов
Определен срок начала блокировки лишних сим-карт россиян
Валерьянка и терафлю: за какие лекарства лишат прав
Реформа ОМС: страховщиков просят выйти из медицины
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Названы лучшие бюджетные наушники
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

nicollaich

Лучше бы она оставалась гинекологом и дальше..

DADMAL

И о какой гуманности может идти речь.

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...