Суд признал право родителей отказаться от сделанной детьми покупки

Суд в Москве подтвердил право родителей отказаться от покупки, если она была сделана детьми в интернете через их аккаунт, следует из материалов Второго кассационного суда.

Суд рассмотрел дело жительницы Москвы, которая утверждала, что заказ 102 предметов из корзины на маркетплейсе случайно сделала ее полуторагодовалая дочь. Женщина пыталась отменить заказ, но продавец ей отказал, утверждая, что сразу после оформления заказ передан на сборку и доставку.

Позже продавец потребовал оплатить товар и его хранение. Жительница пыталась оспорить требование в суде, но все инстанции поддерживали позицию продавца, указывая, что она обратилась в техподдержку вместо письма на официальную электронную почту, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Кассационный суд встал на сторону покупательницы, пояснив, что она незамедлительно отказалась от товара и направила претензию. Суд назвал подход предыдущих инстанций формальным и лишающим потребителя права на защиту.

По словам юриста Алисы Маркиной, взрослые отвечают за действия малолетних детей, но покупатель вправе отказаться от заказанного товара до получения или в течение семи дней. Тогда продавец возвращает деньги за товар, удерживая расходы за его доставку на склад.