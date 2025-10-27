Зоозащитницу задержали по делу о смерти мальчика от бродячих собак

Председательница общественной организации, ответственной за отлов животных, задержана в Красноярске по делу о гибели 10-летнего мальчика после нападения бродячих собак, сообщило СУ СК РФ по региону в понедельник.

Трагедия произошла в субботу, 25 октября. Мальчик ранним утром вышел из дома в садовом товариществе «Теремок» Березовского района и через поле направился к знакомому пастуху. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик скончался на месте происшествия.

По версии следствия, 22 сентября власти подписали контракт с общественной организацией на выполнение мероприятий с бездомными животными, в том числе их отлов. В октябре в организацию трижды поступали заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, однако не установила местонахождение животных и не провела их отлов. Речь идет о приюте «Мой пес».

Изначально уголовное дело возбудили по статье о халатности, теперь следователи говорят о деле по факту оказания небезопасных услуг, повлекших смерть (пункт «в» части 2 статьи 238 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

В ближайшее время женщина будет допрошена, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.