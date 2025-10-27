Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание

Российские авиакомпании перешли на осенне-зимнее расписание, по которому будут летать до последней субботы марта 2026 года, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

«Гражданская авиация перешла на осенне-зимнее расписание полетов. Персонал и техника готовы к работе в снегопад и морозы, при метелях и в гололед», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в аэропортах подготовлены запасы реагентов и противообледенительных жидкостей. Кроме этого, перевозчики обновили к зимнему сезону маршрутную сеть. Внутри страны зимой появятся дополнительные рейсы по популярным направлениям.

В частности, «Аэрофлот» предусмотрел широкую географию полетов для поездок из Москвы на зимние курорты России, а программа для Дальнего Востока охватит 12 городов. Авиакомпания S7 увеличит частоту полетов из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри.

Также увеличивается число зарубежных рейсов. Больше всего вариантов у российских пассажиров появится для полетов в Узбекистан, Таиланд, Турцию, Египет, Китай и Казахстан.