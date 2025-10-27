НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские авиакомпании перешли на зимнее расписание

Источник:
Sibnet.ru
79 0

Российские авиакомпании перешли на осенне-зимнее расписание, по которому будут летать до последней субботы марта 2026 года, сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

«Гражданская авиация перешла на осенне-зимнее расписание полетов. Персонал и техника готовы к работе в снегопад и морозы, при метелях и в гололед», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в аэропортах подготовлены запасы реагентов и противообледенительных жидкостей. Кроме этого, перевозчики обновили к зимнему сезону маршрутную сеть. Внутри страны зимой появятся дополнительные рейсы по популярным направлениям.

В частности, «Аэрофлот» предусмотрел широкую географию полетов для поездок из Москвы на зимние курорты России, а программа для Дальнего Востока охватит 12 городов. Авиакомпания S7 увеличит частоту полетов из Новосибирска в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри.

Также увеличивается число зарубежных рейсов. Больше всего вариантов у российских пассажиров появится для полетов в Узбекистан, Таиланд, Турцию, Египет, Китай и Казахстан. 

Еще по теме
Питьевые фонтанчики появились в аэропорту Новосибирска
Ил-114-300 испытали в Горном Алтае
Прямые рейсы между Россией и Малайзией запустят в 2025 году
«Яндекс» запустит беспилотные такси
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Предстоящая зима станет холоднее прошлогодней
Как отдыхаем на 4 ноября в 2025 году
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
68
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
21
Заработали новые наказания для иноагентов