Кремль предупредил об ответе на попытки бить вглубь России

Российская армия будет давать жесткий ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить вглубь России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Сам [Владимир] Зеленский заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будут реагировать жестко на это. И, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, ошеломляюще», — сказал Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее Путин высказался, каким будет ответ на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk.

«Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал президент России.