НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Герасимов рассказал об успехах российской армии на фронте

Источник:
Sibnet.ru
210 0

Российские войска окружили украинские силы в районе Красноармейска (Покровска) в Донбассе, а также Купянска в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

«Соединения и воинские части 2-й и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона», — сказал Герасимов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИтоги летней кампании СВО

Силы группировки «Запад» окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ.

«Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска», — уточнил глава Генштаба.

Тема: Военная операция на Украине
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Трамп отменил встречу с Путиным
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему голубой — цвет мальчиков, а розовый — девочек
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Все статьи
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
67
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
23
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища
21
Заработали новые наказания для иноагентов