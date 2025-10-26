Герасимов рассказал об успехах российской армии на фронте

Российские войска окружили украинские силы в районе Красноармейска (Покровска) в Донбассе, а также Купянска в Харьковской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

Группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

«Соединения и воинские части 2-й и 51-й армий наступали по сходящимся направлениям, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона», — сказал Герасимов.

Силы группировки «Запад» окружили Купянск в Харьковской области, овладели переправой через реку Оскол и блокировали группировку ВСУ.

«Штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города и во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска», — уточнил глава Генштаба.