НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»

Источник:
Sibnet.ru
435 6

Аналогов крылатой ракете глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в мире не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

«Я помню прекрасно, что, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», — сказал Путин.

Но, по его словам, несмотря на это, решающие испытания «Буревестника» завершены. Как рассказал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, российские военные провели успешное испытание «Буревестника». В ходе многочасового полета ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМи-24: хищник армейской авиации

Путин отметил, что необходимо определить класс «Буревестника» и возможные способы применения ракеты, а также начать готовить инфраструктуру для ее размещения оружия.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность.

Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

Еще по теме
Россия подготовила сценарии использования дрона «Судного дня»
КНДР испытала гиперзвуковое вооружение
Медведеву показали новое оружие на полигоне Капустин Яр
Зачем нужны самолеты Судного дня
смотреть все
Оборона #Оружие #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

physx

Вот именно, так кто начал то, почему об этом умалчиваешь?

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

И о какой гуманности может идти речь.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...