Путин сообщил о завершении испытаний суперракеты «Буревестник»

Аналогов крылатой ракете глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» в мире не существует, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

«Я помню прекрасно, что, когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», — сказал Путин.

Но, по его словам, несмотря на это, решающие испытания «Буревестника» завершены. Как рассказал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, российские военные провели успешное испытание «Буревестника». В ходе многочасового полета ракета преодолела расстояние в 14 тысяч километров.

Путин отметил, что необходимо определить класс «Буревестника» и возможные способы применения ракеты, а также начать готовить инфраструктуру для ее размещения оружия.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность.

Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.