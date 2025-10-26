Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о сделке по урегулированию на Украине.

Трамп в четверг, 16 октября объявил об отмене встречи с российским лидером в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он сказал, что собирается провести ее в будущем.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — цитирует РИА Новости Трампа.

Так хозяин президент США ответил на вопрос, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу со своим российским коллегой.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью американским телеканалам выразил уверенность, что переговоры Путина и Трампа состоятся, но, вероятно, позже.

По его словам, Москва заинтересована завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что это возможно только с учетом интересов России.

Спецпредставитель президента также отметил, что урегулирование включает несколько элементов, среди них вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.