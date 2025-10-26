НАВЕРХ
Россия повысит таможенные сборы на импортные товары

Почтовый таможенный пост
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России с 1 января 2026 года проведет индексацию таможенных сборов на импортные товары с учетом накопленной инфляции, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Новые ставки должны соответствовать затратам на проведение таможенных операций, отметило ведомство. Индексация не коснется экспортных пошлин, товаров для личного пользования, а также воздушного и водного транспорта.

Максимальная ставка таможенного сбора в размере 30 тысяч рублей не менялась с 2004 года. Новые правила предусматривают более дифференцированный подход в зависимости от стоимости товарных партий.

Так, теперь для партий свыше 10 миллионов рублей будет действовать ставка 73 860 рублей. Кроме того, будут индексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не заявляется при ввозе.

Заработали новые пошлины на сидр и пиво
Экономика #Деньги #Торговля
Обсуждение (0)
