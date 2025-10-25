НАВЕРХ
Магнит для чумы создали российские специалисты

Специалисты Роспотребнадзора разработали необычный магнитный материал для обнаружения в окружающей среде бактерий туляремии, которую называют «малой чумой», сообщается в телеграм-канале ведомства.

Магнит для чумы создали ученые Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В состав материала входят мелкие магнитные частицы, которые связываются с бактериями.

При анализе почвы или воды частицы «притягивают» бактерии, если они присутствуют в образце. Этот метод позволяет быстро выявлять даже малые количества бактерий и оперативно диагностировать опасность.

Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание, которое передается через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через воду и пищу. Ее относят к числу особо опасных инфекций.

