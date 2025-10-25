НАВЕРХ
Трамп задумал создание «Золотого флота»

The Wall Street Journal
Армия США (USS Donald Cook)
Фото: © U.S. Navy

Американский президент Дональд Трамп намерен построить «Золотой флот», которому предстоит противостоять любым угрозам.

Предполагается, что новый флот будет иметь в своем составе ряд крупных боевых кораблей с более мощными дальнобойными ракетами и корабли меньших размеров, такие как корветы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Золотой флот» будет включать примерно 280–300 кораблей плюс множество беспилотных судов. Такая модель, сочетающая крупные и небольшие корабли представляется более подходящей для борьбы с современными угрозами.

Кроме этого, американские специалисты ведут работу над новым классом фрегатов, в том числе с возможностью вооружения их гиперзвуковыми ракетами. Они будут оснащены ракетами большой дальности и смогут нести больше вооружений, чем нынешние эсминцы и крейсеры.

Рабочее название программы выбрано в духе других инициатив эпохи Трампа — например, системы ПРО «Золотой купол». Ожидается, что уже в 2026 году флот США получит 19 новых военных кораблей.

