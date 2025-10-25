Врач объяснила массовые отравления китайским «мясом»

Китайская закуска «латяо», которая представляет собой соевое мясо в остром маринаде, способна после употребления вызывать симптомы отравления, предупредила врач-гастроэнтеролог, терапевт, нутрициолог «Инвитро» Варвара Веретюк.

«Латяо» — продукт глубокой переработки, который можно отнести к фастфуду или снекам. Он содержит огромное количество соли, пищевых добавок, вкусовых усилителей и консервантов, отметила специалист, ее комментарий распространила пресс-служба клиники.

СМИ ранее сообщали о массовой вспышке диареи среди российских школьников после дегустации китайского «мяса». Веретюк уточнила, что такая реакция связана с избыточным количеством соли, жира и добавленного сахара.

Нередко в таких снеках даже не используется соя — вместо нее продукт содержит пшеничный белок глютен, который обработан маслами, пряностями, солью и глутаматом. Продукт имеет очень яркий пряный вкус, однако его употребление небезопасно.

Все снеки с избытком соли неблагоприятно влияют на слизистую желудка, предупредила эксперт. По словам врача, количество соли из всех источников в течение дня не должно превышать пяти граммов в сутки, упаковка китайского «мяса» содержит половину суточной дозы.

Такой продукт может вызывать ощущение дискомфорта, вздутие и жидкий стул, а у взрослых вдобавок к этому набору еще и повышать артериальное давление и усиливать отечность, предупредила Веретюк.