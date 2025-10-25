НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач объяснила массовые отравления китайским «мясом»

Источник:
Sibnet.ru
254 1
Китайская закуска «латяо»
Китайская закуска «латяо»
Фото: Mx. Granger / CC0

Китайская закуска «латяо», которая представляет собой соевое мясо в остром маринаде, способна после употребления вызывать симптомы отравления, предупредила врач-гастроэнтеролог, терапевт, нутрициолог «Инвитро» Варвара Веретюк.

«Латяо» — продукт глубокой переработки, который можно отнести к фастфуду или снекам. Он содержит огромное количество соли, пищевых добавок, вкусовых усилителей и консервантов, отметила специалист, ее комментарий распространила пресс-служба клиники.

СМИ ранее сообщали о массовой вспышке диареи среди российских школьников после дегустации китайского «мяса». Веретюк уточнила, что такая реакция связана с избыточным количеством соли, жира и добавленного сахара.

Нередко в таких снеках даже не используется соя — вместо нее продукт содержит пшеничный белок глютен, который обработан маслами, пряностями, солью и глутаматом. Продукт имеет очень яркий пряный вкус, однако его употребление небезопасно.

Все снеки с избытком соли неблагоприятно влияют на слизистую желудка, предупредила эксперт. По словам врача, количество соли из всех источников в течение дня не должно превышать пяти граммов в сутки, упаковка китайского «мяса» содержит половину суточной дозы.

Такой продукт может вызывать ощущение дискомфорта, вздутие и жидкий стул, а у взрослых вдобавок к этому набору еще и повышать артериальное давление и усиливать отечность, предупредила Веретюк.

Выбираем сосиски: вкус, состав и упаковка
Еще по теме
Почему в самолете надо пить воду
«Супервакцина» с наночастицами поможет победить рак
Регистр беременных женщин запустят в России
Реформа ОМС: страховщиков просят выйти из медицины
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Как продлить поддержку Windows 10
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
64
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
31
Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Трамп впервые за второй срок ввел санкции против России
20
Украина дала гарантии безопасности для Запорожской АЭС
16
Лавров заявил, что Россия не изменила позицию по Украине