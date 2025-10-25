НАВЕРХ
Россия нанесла массированный удар по объектам Украины

Российская армия прошлой ночью нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар нанесли с помощью наземного высокоточного оружия большой дальности и ударных БПЛА, сказали в ведомстве. Ведомство уточнило, что все украинские объекты в результате атаки были успешно поражены.

Групповой удар был нанесен в ответ на атаки на российские гражданские объекты, подчеркнуло Минобороны. В частности, минувшей ночью о взрывах и работе ПВО в соцсетях сообщали власти Киева.

Ведомство добавило, что в результате массированного удара ВСУ также потеряли пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США, 20 бронированных машин, 13 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов.

Кроме этого, российская армия уничтожила пусковую установку «Нептун», нанесла поражение цехам по производству дронов, а также бригадам ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР.

Тема: Военная операция на Украине
