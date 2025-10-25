НАВЕРХ
Собаки под Красноярском загрызли десятилетнего мальчика

Источник:
Sibnet.ru
Бродячие собаки
Фото: © Sibnet.ru

Бродячие собаки насмерть загрызли десятилетнего мальчика в Березовском районе Красноярского края, по данному факту заведено уголовное дело, сообщил следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

Происшествие случилось 25 октября в районе СНТ «Теремок». Проезжавшие мимо автомобилисты обнаружили тело ребенка с многочисленными укушенными ранами в области головы и различных частей тела.

По предварительной версии, утром 25 октября мальчик направлялся через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот. В этот момент на ребенка напала стая бродячих собак.

По данному факту следственный отдел по Березовскому району Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека.

