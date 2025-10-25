Пользователи массово пожаловались на перегрев iPhone

iPhone стали ощутимо нагреваться после выхода сентябрьского обновления iOS 26, массовые жалобы пользователей появились в соцсетях и тематических форумах.

Смартфоны в ряде случаев ощутимо нагреваются даже при выполнении базовых операций — просмотре ленты социальных сетей или запуске мобильных игр, пишет Baza со ссылкой на владельцев устройств.

При достижении критических температур появляется предупреждение, временно блокирующее доступ ко всем функциям до охлаждения устройства. В некоторых случаях аккумуляторы деформировались из-за перегрева.

Пользователи отмечают, что в отдельных случаях прибегают к экстремальным мерам охлаждения — например, помещают смартфон в морозильную камеру.

При этом Apple в официальном пресс-релизе утверждает, что снижение производительности iPhone и перегрев после установки новой ревизии операционной системы является временным явлением, так как после обновления система осуществляет целый ряд ресурсоемких задач.