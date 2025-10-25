Россия подготовила сценарии использования дрона «Судного дня»

Россия подготовила ряд сценариев применения беспилотника «Судного дня» на случай ядерных ударов, сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Дрон является частью системы мониторинга уровня загрязнения окружающей среды после нанесения ядерных ударов и входит в проект "Хруст". Детали сценариев мы не раскрываем, однако работы над проектом находятся в активной фазе», — цитирует эксперта ТАСС.

Кузякин уточнил, что технология приведет к спасению множества жизней, вопреки распространенному мнению об уничтожении всего. По словам специалиста, значительная часть людей на Земле даже не заметят ядерного удара.

Однако радиоактивная пыль и пепел, поднявшиеся вверх над огромными пожарами над эпицентрами взрывов, будут разнесены по планете. Кроме этого, в первое время после поражения уровень радиации будет сохраняться высокий уровень радиации.

Между тем в это время необходимо эвакуировать раненых, создать пункты временного пребывания, разработать маршруты движения. Кузякин объяснил, что на этом этапе необходимы быстрые и мобильные инструменты дистанционного зондирования.

Дрон системы «Хруст» позволяет получать данные о местах и уровне заражения без рисков для пилота, после чего на основе этой информации можно будет планировать дальнейшие действия, отметил специалист.