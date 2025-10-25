НАВЕРХ
Центробанк спрогнозировал выход экономики из перегрева

Sibnet.ru
Банк России прогнозирует выход экономики из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5–1%», — сказала Набиуллина.

Постепенный выход экономики из состояния сильного перегрева 2024 года происходит за счет более сдержанной по сравнению с прошлым годом динамики спроса при продолжающемся росте производственных возможностей компаний, уточнила она.

Но сейчас присутствуют индикаторы того, что этот процесс все еще не завершен. Например, это показатели жесткости рынка труда, включая исторически низкие уровни безработицы и опережающие производительность темпы роста зарплат.

По итогам заседания 24 октября совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5%. Ставка снижается уже четвертое заседание подряд с рекордных 21%.

