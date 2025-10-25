НАВЕРХ
Мошенники начали оформлять микрозаймы кодами от маркетплейсов

Sibnet.ru
Мошенники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах похищают личные данные и коды авторизации. После они оформляют на жертву микрозаймы, сообщила пресс-служба МВД России.

«Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения», — отметило ведомство.

После чего от лица потерпевшего злоумышленники оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций. Данная схема мошенничества является одной из наиболее популярных среди связанных схем с использованием торговых платформ.

Другой схемой с использованием маркетплейсов является рассылка мошенниками на электронную почту писем с обещанием приза за активность на торговой площадке. Если получатель переходит по ссылке, на его устройство загружается вредоносная программа.

Экономика #Деньги
