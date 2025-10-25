НАВЕРХ
Ноябрьские пенсии выплатят досрочно из-за праздников

Sibnet.ru
Часть пенсионеров получат ноябрьские выплаты досрочно из-за праздников, сообщил Социальный фонд России в своем телеграм-канале.

Речь идет о гражданах, которым перечисляют денежные средства на банковские карты. Они получат пенсию уже 1 ноября. Обычно выплату осуществляют 3-го и 4-го числа, отмечается в сообщении.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые, социальные и накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты фонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, отметило ведомство.

При этом пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Так, почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения.

Как проверить трудовой стаж через «Госуслуги»
