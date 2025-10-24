МТС запустил функцию шумоподавления разговоров

МТС запустил функцию интеллектуального шумоподавления в звонках. Функция доступна в пилотном режиме для звонков с помощью технологии VoLTE, сообщила пресс-служба оператора.

Подобная функция в рамках мобильной сети реализуется впервые на рынке — ранее такая опция была доступна только в мессенджерах, мобильных приложениях и настройках некоторых моделей смартфонов, уточнила компания.

Пока шумоподавление в голосовом канале связи доступно только для абонентов Москвы и Московской области на LTE-сетях, однако в дальнейшем функция также появится в других регионах.

Технология под названием AI TelcoMixer с помощью искусственного интеллекта распознает и подавляет звуки на фоне речи: сторонние разговоры, ветер, сигналы строительной техники, транспорта и другой шум.

При этом AI TelcoMixer обрабатывает звук сразу в двух голосовых потоках — входящем и исходящем, возвращая в исходный канал между абонентами чистый звук без посторонних шумов в режиме реального времени.