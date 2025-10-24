Загадочное свечение увидели в центре Млечного Пути

Ученые зафиксировали необычное гамма-излучение вблизи центра Млечного Пути. Его природа пока остается загадкой, однако может быть связана с гипотетической темной материей.

Рассеянное гамма-излучение способны испускать пульсары (быстро вращающиеся нейтронные звезды), однако если наблюдаемый эффект имеет такое происхождение, то пульсаров в нашей галактике гораздо больше, чем предсказывают современные теории.

Поэтому некоторые специалисты связали свечение в гамма-диапазоне с темной материей. Соответствующее моделирование провела международная группа астрономов из Института астрофизики Лейбница, говорится в статье, опубликованной Physical Review Letters.

Она использовала суперкомпьютерные модели, чтобы проверить форму и распределение темной материи в Млечном Пути. Моделирование показало, что ее гало в центре Галактики слегка сплющено, а не идеально круглое.

Именно такая форма наблюдается при регистрации таинственного свечения. Такое сходство заставило ученых предположить, что источником гамма-излучения может быть аннигиляция частиц темной материи.

Если гипотеза подтвердится, это станет первым прямым свидетельством существования темной материи — неуловимой субстанции, составляющей около 85% всей материи во Вселенной. Она не излучает света и не отражает его, но при этом удерживает галактики от распада.