Манулы начали зажировку к зиме. ФОТО и ВИДЕО

Манулы осенью стали меньше двигаться и значительно увеличили количество потребляемой пищи. Для успешной зажировки им нужно набрать плюс 3-3,5 килограмма к обычному весу.

Манул Тимофей в Московском зоопарке за месяц набрал 900 граммов и весит уже 5,9 килограмма, он уверенно движется к ожидаемым 6,5 килограмма, сообщила пресс-служба зоосада.

Фото: © Московский зоопарк

Кот получает пищу 1-3 раза в день. Суточный объем порций составляет порядка 400-450 граммов. Также у манула есть один «разгрузочный» день в неделю. Это необходимо для его здоровья.

В процессе зажировки находятся и манулы Новосибирского зоопарка. Замедление активности позволяет хищникам экономить энергию, а усиленное питание помогает быстро набрать необходимый вес, пояснили специалисты.

В дикой природе манул живет на территории Азии в областях резко континентального климата, где температура зимой доходит до минус 50 градусов Цельсия. Плотная жировая прослойка и роскошный густой мех особой структуры создают надежную защиту от холода.

