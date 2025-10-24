Рэпер Macan выставил на продажу BMW перед уходом в армию

Уходящий в армию рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) выставил на продажу черный BMW, следует из объявления на сайте.

«Легендарная BMW M5 Competition артиста Macan. Тот самый автомобиль, знакомый поклонникам рэпера по клипам и воспетый в Asphalt 8, теперь можно купить», — говорится в описании.

Черная BMW M5 2020 года выпуска находится в хорошем состоянии и полностью обслужена. Ее пробег составляет чуть больше 70 тысяч километров. В комплектацию спортивного седана включены 60 опций, а мощность двигателя рассчитана на 625 лошадиных сил. Цена — 10,5 миллиона рублей.

Macan в начале октября объявил, что отправляется служить в армию. 23-летний музыкант пояснил, что получил повестку, и заявил, что никогда не прятался от военкомата. До этого телеграм-каналы сообщали, что рэпер проигнорировал несколько повесток и ему грозит уголовное дело.