СК опроверг версию о побеге семьи Усольцевых за границу

Следователи не нашли признаков того, что семья Усольцевых, пропавшая в горах Красноярского края, готовилась к побегу и уехала за границу, сообщила представитель СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Семья Усольцевых: 64-летнего Сергей, 48-летняя Ирины и их пятилетняя дочь Арины — 28 сентября ушла в поход к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин Красноярского края. С тех пор о них ничего неизвестно. В соцсетях обсуждают версию, что Усольцевы сбежали за границу либо из-за долгов, либо с секретными сведениями из закрытого города Железногорска, где жили.

«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы выехали за пределы РФ. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия. У них были планы, например, по строительству дома. Они не покупали билеты. Поэтому оснований полагать, что они уехали, у нас нет», — сказала Арбузова АиФ.

По ее словам, у Усольцевых не было конфликтов с кем бы то ни было и серьезных долгов. Они «занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь».

Приоритетная версия следствия — несчастный случай. Усольцевы заблудились в суровой красноярской тайге и замерзли. Старший сын пары предполагал, что семья могла сойти с тропы в поисках убежавшей пожилой собаки. Также выдвигалась версия нападения медведей. В Сети рассматривали такие варианты, как встреча с браконьерами, уход к старообрядцам, переход в параллельный мир.