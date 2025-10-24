НАВЕРХ
Трамп стал искать способ надавить на Зеленского

Источник:
Newsmax
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп ищет способы оказать давление не только на Россию, но и на президента Украины Владимира Зеленского, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжения давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня»,— сказал Уитакер в интервью каналу

Самым значимым итогом встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте Уитакер назвал введение новых санкций против России. Он отметил, что Трамп проявляет «все более нетерпеливое» отношение к Москве и имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты для давления на Владимира Путина, чтобы тот согласился на переговоры.

Накануне Штаты ввели санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил саммит с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.

Обсуждение (3)
