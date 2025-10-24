Netflix покажет финал «Очень странных дел» в кинотеатрах

Стриминговый сервис Netflix выпустит финальную серию популярного сериала «Очень странные дела» в кинотеатрах. Двухчасовой эпизод выйдет на больших экранах за несколько часов до Нового года.

Финальный, пятый сезон мистического сериала братьев Даффер стартует 26 ноября. В этот день на Netflix выйдут четыре серии. Еще три эпизода выложат 25 декабря. Узнать, чем закончилась паранормальная история подростков из вымышленного городка Хокинс, фанаты смогут перед самым Новым годом., пишет Variety.

Премьера последнего эпизода запланирована на вечер 31 декабря (20:00 по восточному времени США) одновременно на Netflix и в более чем 350 кинотеатрах США. В европейской части России это будет раннее утро 1 января. Повторят ли эту практику российские кинотеатры, например, в качестве предсеансового обслуживания, пока неизвестно.

Мистический сериал «Очень странные дела» (Stranger Things) стартовал на Netflix летом 2016 года. Он получил ряд престижных наград, а также высокие оценки критиков и зрителей, в том числе, от «короля ужасов» Стивена Кинга и режиссера Гильермо Дель Торо.