Новый премьер Японии собралась заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией, заявила новый японский премьер-министр Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте по случаю вступления в должность.

Каждый глава японского правительства по традиции выступает за заключение мирного договора с Россией. Но для этого Япония выдвигает условие — возвращение Южных курил. Россия считает неприемлемым.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «северных территорий» (японское название южной части Курильских островов) и заключить мирный договор», — приводит ТАСС заявление Такаити

Санаэ Такаити стала первой женщиной в истории, занявшей пост премьер-министра Японии. Она придерживается крайне правых, милитаристских взглядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему Россия и Япония не заключили мир

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.