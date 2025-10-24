Рубио заявил, что Белый дом все еще хочет «встречи с русскими»

Администрации президента США Дональда Трампа не снимает с повестки переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Трамп сообщил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. США также объявили о введении новых антироссийских санкций.

«Мы по-прежнему хотели бы встретиться с русскими», — приводит газета The Wall Street Journal заявление Рубио. При этом, по его словам, Трамп вынужден будет «что-то предпринять, если не удастся достигнуть прогресса по мирному соглашению».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча Трампа с Путиным все еще возможна. «Встреча между двумя лидерами не снята целиком с повестки дня. Думаю, что президент Трамп и вся администрация США надеются на то, что однажды она состоится», — сказала она.

Но эта встреча должна дать «осязаемый позитивный результат», подчеркнула Левит.