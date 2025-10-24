НАВЕРХ
Помощник Кадырова пообещал «беседы» с женщинами

Источник:
Sibnet.ru
Девушка в хиджабе
Фото: © pxhere

Чеченские девушки и женщины должны носить платки, так они выглядят красивее и достойнее, с «нарушительницами» будут проводить беседы, заявил первый замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов.

«Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев — с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — сказал Сугаипов ИА «Чечня Сегодня».

По его мнению, ни один достойный мужчина не будет обращать внимания на такую девушку. «У нас с самых корней, от предков, четко прописано, как должны вести себя мужчина и женщина», — добавил замминистра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКадыров назвал противников хиджаба врагами ислама

Помощник главы Чечни добавил, что с теми, кто не будет прислушиваться к этим рекомендациям, будут проводиться разъяснительные беседы, в том числе с их родителями. «Мы переживаем и заботимся о наших сестрах», — подчеркнул Сугаипов.

Ислам предписывает женщине закрывать одеждой части тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног. От обязанности покрывать голову освобождаются маленькие девочки до того момента, пока они не достигнут половой зрелости.

Жизнь #Общество #Религия
Обсуждение (1)
