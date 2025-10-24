Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk

Президент России Владимир Путин высказался, каким будет ответ на возможные удары дальнобойным оружием по России, в том числе ракетами Tomahawk.

«Это попытка эскалации. Но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — сказал Путин журналистам после окончания заседания XVII съезда Русского географического общества.

Украина и США несколько месяцев обсуждали вопрос о поставке дальнобойных ракет Tomahawk. Американский президент Дональд Трамп грозил их отправкой, но на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября сказал, что США самим нужны эти ракеты.

Через несколько дней Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на источники заявили, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной дальнобойного оружия.

Зеленский пресс-конференции в Брюсселе в четверг заявил, что у страны есть собственные дальнобойные средства, способные бить на 3 тысячи километров. Он допустил, что Киев в скором времени все же получит ракеты Tomahawk, возможно, от европейских государств.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — американская высокоточная крылатая ракета средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Она предназначена для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Ракета может развивать скорость до 885 километров в час, радиус ее удара — 1250-2500 километров. Расстояние от Москвы до Киева — порядка 700 километров по прямой.