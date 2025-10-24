«Супервакцина» с наночастицами поможет победить рак

Ученые в США создали «супервакцину» против рака, которая полностью остановила развитие различных опухолей у мышей. Препарат на основе наночастиц также гарантировал длительную иммунную защиту.

Рост онкологической заболеваемости остается глобальной проблемой, связанной со старением населения, изменением образа жизни и другими факторами риска. Новая вакцина показала до 88% выживаемости без опухолей. Препарат активировал клетки иммунной системы и формировал «иммунную память», которая защищала от рецидива и метастазов.

«Метастазы остаются главной причиной смертности при раке. Наша разработка показывает, что можно не только лечить, но и предотвращать их появление», — цитирует руководителя проекта Прабхани Атукорале журнал Cell Reports Medicine.

Ученые считают вакцину одним из самых перспективных направлений в иммунотерапии рака, сочетающим профилактику и лечение. Они предполагают, что технологию можно адаптировать для разных видов рака и использовать как профилактическую меру для людей с высоким риском заболевания.

«Супервакцина» готовится для испытаний на людях. Для ее иссзелования создан сартап NanoVax Therapeutics, который занимается подготовкой клинических испытаний терапевтической версии вакцины.