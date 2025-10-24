НАВЕРХ
«Супервакцина» с наночастицами поможет победить рак

Источник:
Cell Reports Medicine
Ученые в США создали «супервакцину» против рака, которая полностью остановила развитие различных опухолей у мышей. Препарат на основе наночастиц также гарантировал длительную иммунную защиту.

Рост онкологической заболеваемости остается глобальной проблемой, связанной со старением населения, изменением образа жизни и другими факторами риска. Новая вакцина показала до 88% выживаемости без опухолей. Препарат активировал клетки иммунной системы и формировал «иммунную память», которая защищала от рецидива и метастазов.

«Метастазы остаются главной причиной смертности при раке. Наша разработка показывает, что можно не только лечить, но и предотвращать их появление», — цитирует руководителя проекта Прабхани Атукорале журнал Cell Reports Medicine.

Ученые считают вакцину одним из самых перспективных направлений в иммунотерапии рака, сочетающим профилактику и лечение. Они предполагают, что технологию можно адаптировать для разных видов рака и использовать как профилактическую меру для людей с высоким риском заболевания.

Вода как лучшая защита от кариеса

«Супервакцина» готовится для испытаний на людях. Для ее иссзелования создан сартап NanoVax Therapeutics, который занимается подготовкой клинических испытаний терапевтической версии вакцины.

Наука #Здоровье
