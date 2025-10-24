НАВЕРХ

Главный тренер «Салавата Юлаева» похвалил новосибирских болельщиков

Sibnet.ru
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов похвалил новосибирских болельщиков после гостевого матча с «Сибирью», который завершился победой уфимской команды со счетом 2:5.

Козлова на пресс-конференции после матча спросили, почувствовали ли он разницу в стиле «Сибири» после смены главного тренера. «Салават Юлаев» в этом сезоне сыграл три игры с новосибирцами, сначала командой руководил Вадим Епанчинцев, а сейчас Вячеслав Буцаев.

«Играть в Новосибирске всегда сложно, здесь болельщики всегда могут вернуть команду в игру. Важно было гнуть свою линию до конца», — сказал Козлов, комментируя поединки с новосибирским клубом с начала чемпионата.

Перед уходом их «Сибири» бывший наставник команды Епанчинцев отдельно поблагодарил новосибирских болельщиков: «Они в Новосибирске замечательные, и всегда поддерживают команду. Это лучшие болельщики, которых только можно увидеть».

Хоккейная «Сибирь», уступив «Салавату Юлаеву», потерпела третье поражение подряд. В следующей игре новосибирская команда 25 октября встретится с «Трактором».

«Сибирь» проиграла третий раз подряд
