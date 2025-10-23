НАВЕРХ
Сервис 2ГИС запустил функцию «Линзы»

Команда справочно-картографического сервиса 2ГИС представила функцию «Линзы». Она позволяет быстро подстроить карту под конкретную задачу пользователя: поездку на авто, движение пешком и на общественном транспорте, путешествие или поиск жилья.

Приложение получило кнопку «Линзы», где можно выбрать нужный режим. В отличие от обычных слоев, «Линзы» собирают нужные данные под конкретную задачу и скрывают от пользователей лишнее.

Сейчас пользователям доступны пять персональных «Линз»: пешеходная, туристическая, автомобильная, для поиска недвижимости, а также ностальгическая — в стиле старой версии 2ГИС, которая использовалась до 2011 года.

Так, в «автомобильном» режиме основное внимание уделяется дорожной ситуации, включая пробки, ремонтные работы, аварии, дорожные камеры, закрытые участки дороги, а также места для парковки и аренды автомобилей.

Режим для пешеходов ориентирован на такие элементы, как пешеходные переходы, широкие тротуары, дорожки и места для аренды скутеров. При этом он исключает такие данные, как заправочные станции, парковки и дорожные камеры.

«Туристический» режим отображает достопримечательности и рекомендуемые маршруты, а в режиме поиска недвижимости показывается информация о ценах на жилье, а также о ближайших детских садах и школах.

Сервис 2ГИС добавил на карту туристические маршруты
